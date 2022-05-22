Bulgaristan Ligi grupta kalma turu maçlarında Tsarsko Selo ile Lokomotiv Sofya 1929 karşı karşıya geldi. 90+1'de Tsarsko Selo penaltı kazanırken başkan sahaya indi ve atış yapacak oyuncuyu değiştirdi.

Tüm Avrupa liglerinde artık son haftalara gelinirken Bulgaristan 1. Ligi'nde hangi takımın ligde kalıp hangi takımın ligde kalmayacağı heyecanı yaşanıyor.

Diğer yanda ligde grupta kalma turu maçlarında Tsarsko Selo, evinde Lokomotiv Sofya 1929'u konuk etti. Maçta ilginç anlar yaşandı.

Bulgaristan Ligi'nde başkan sahaya girip penaltı atan oyuncuyu değiştirdi İZLE

Kritik karşılaşlaşmanın 26. dakikasında konuk ekip Lokomotiv Sofya, Frane Cirjak'ın golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Ev sahibi Tsarsko Selo 45. dakikada penaltı kazandı. Hristov Ventsislav'ın kullandığı penaltı atışında kaleci Damyan Damyanov gole izin vermedi ve ilk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Tsarsko Selo 73. dakikada Andrey Yordanov'un kaydettiği golle skora eşitlik getirdi.





İkinci penaltıyı kimin atacağı tartışması yaşandı

90+1'de ev sahibi takım karşılaşmada ikinci kez penaltı kazandı. Hakemin beyaz noktayı gösteren düdüğünün ardından Tsarsko'nun Gambiyalı oyuncusu Yusupha Yaffa penaltı atışını kullanmak için topu eline aldı. Penaltı atışını kendisi kullanmak isteyen takım kaptanı stoper Martin Kavdanski, Yaffa arasında tartışma yaşandı. Takım arkadaşlarının da araya girmesiyle Kavdanski sinirli şekilde ceza sahasından uzaklaştı.





Takımın sahibi sahaya girip penaltı atacak oyuncuyu değiştirdi

Yaffa Yusupha'nın penaltı atışını kullanması beklenirken futbol sahalarında daha önce görülmemiş bir olay yaşandı ve Tsarsko Selo'nun sahibi Stoyne Manolov sahaya girdi. Manolov hakemin engellemeye çalışmasına rağmen penaltıyı kullanmaya hazırlanan Yaffa'nın elinden topu zorla alarak kaptan Martin Kavdanski'ye verdi. Yaffa'nın durumu itiraz etmesine sinirlenen başkan Stoyne Manolov kendi oyuncusunu bir kaz kez sertçe iterek ceza sahasından uzaklaştırdı.

Bu yaşanan olayın ardında takım küme düştü

Başkanın müdahalesinin ardından Tsarsko Selo adına penaltıyı kullanan Martin Kavdanski'nin vuruşunda Lokomotiv Sofya kalecisi Damyan Damyanov ikinci kez rakibin penaltısına geçit vermedi. Karşılaşma 1-1'lik skorla sona ererken Tsarsko Selo Bulgaristan 1. Ligi'ne veda etti.