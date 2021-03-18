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Bulgaristan'da hakeme tokatlı saldırı
Bulgaristan 4. Ligi'nde gösterdiği sarı kart nedeniyle futbolcuları kızdıran hakem, sahadan kaçmak zorunda kaldı.
- Haber Merkezi
- 18.03.2021 - 10:38
- Güncelleme : 18.03.2021 - 11:18
Futbol sahalarında şiddet olayları, dünyanın birçok yerinde yaşanmaya devam ediyor. Bulgaristan 4. Ligi'nde verdiği kararlarla futbolcuları kızdıran bir hakem, oldukça zor anlar yaşadı.
OTOPARKA KADAR KOVALADILAR
Kostinbrod-Tornado Bezden maçında hakem, Tornadolu oyunculardan birine itirazlar üzerine sarı kart gösterdi. Oyuncular ve antrenörler tarafından otoparka kadar kovalanan hakem, sahayı terk edince maç yarıda kaldı.
Bulgaristan'da hakeme saldırı - İZLE