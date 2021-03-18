Bulgaristan'da hakeme tokatlı saldırı

Bulgaristan 4. Ligi'nde gösterdiği sarı kart nedeniyle futbolcuları kızdıran hakem, sahadan kaçmak zorunda kaldı.

Futbol sahalarında şiddet olayları, dünyanın birçok yerinde yaşanmaya devam ediyor. Bulgaristan 4. Ligi'nde verdiği kararlarla futbolcuları kızdıran bir hakem, oldukça zor anlar yaşadı.

OTOPARKA KADAR KOVALADILAR

Kostinbrod-Tornado Bezden maçında hakem, Tornadolu oyunculardan birine itirazlar üzerine sarı kart gösterdi. Oyuncular ve antrenörler tarafından otoparka kadar kovalanan hakem, sahayı terk edince maç yarıda kaldı.

Bulgaristan'da hakeme saldırı - İZLE

