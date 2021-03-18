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    Bulgaristan'da hakeme tokatlı saldırı

    Bulgaristan'da hakeme tokatlı saldırı

    Bulgaristan 4. Ligi'nde gösterdiği sarı kart nedeniyle futbolcuları kızdıran hakem, sahadan kaçmak zorunda kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2021 - 10:38
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 11:18
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    Futbol sahalarında şiddet olayları, dünyanın birçok yerinde yaşanmaya devam ediyor. Bulgaristan 4. Ligi'nde verdiği kararlarla futbolcuları kızdıran bir hakem, oldukça zor anlar yaşadı.

    OTOPARKA KADAR KOVALADILAR

    Kostinbrod-Tornado Bezden maçında hakem, Tornadolu oyunculardan birine itirazlar üzerine sarı kart gösterdi. Oyuncular ve antrenörler tarafından otoparka kadar kovalanan hakem, sahayı terk edince maç yarıda kaldı.

    Bulgaristan'da hakeme saldırı - İZLE

    Bulgaristan da hakeme tokatlı saldırı #1

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