Bundesliga 2'de inanılmaz gol! Kaleciden çok büyük hata Bundesliga 2'de Elversberg'in Greuther Fürth'ü deplasmanda 4-1 yendiği maçta konuk takımın kalecisi Nicolas Kristof, inanılmaz bir hata yaparak takımının yediği tek gole neden oldu.

ensonhaber.com

Almanya Bundesliga 2'nin 25. hafta mücadelesinde Greuther Fürth ile Elversberg karşı karşıya geldi.

Sportpark Ronhof Thomas Sommer'de oynanan müsabaka konuk takım Elversberg'in 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Elversberg'e üç puanı getiren goller; 25, 72, 82. dakikalarda Paul Stock'tan geldi. Takımın son golünü ise 87. dakikada Dominik Martinovic attı. Bu golde de pası Stock verdi.

Kristof'tan inanılmaz hata

Öte yandan ev sahibi Fürth'ün golünde ise enteresan anlar yaşandı. Dakikalar 61'i gösterdiğinde konuk takımın kalecisi Nicolas Kristof, gole sebebiyet veren bir hata yaptı.

Avusturyalı eldiven, oyunu başlatmak istediği sırada topu rakip takımın futbolcusu Dennis Srbeny'e nişanladı.

Srbeny'e çarpan top direkten ağlarla buluştu. Kalecinin bu yaptığı hata ise sosyal medyada gündem oldu.

(Görüntüler Tivibu Spor'dan alınmıştır.)