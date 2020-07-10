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    Bundesliga'da yeni sezon 18 Eylül'de başlıyor

    Bundesliga'da 2020-21 sezonunun 18 Eylül 2020 tarihinde başlayacağı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2020 - 17:12
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    Bundesliga'da yeni sezon 18 Eylül'de başlıyor

    Alman Futbol Ligi (DFL) yönetimi, yeni sezonla ilgili kararını verdi.

    2020-21 sezonunun 18 Eylül 2020 tarihinde başlayacağı resmen açıklandı.

    DFL yönetimi tarafından yapılan açıklamada; ligin, 22 Mayıs 2021 tarihinde oynanacak 34. hafta maçlarının ardından sona ereceği belirtildi.

    Almanya Bundesliga'da 2019-20 sezonunu Bayern Münih şampiyon olarak tamamlamıştı.

    Bundesliga'da yeni sezon 18 Eylül'de başlıyor #1

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