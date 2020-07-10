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Bundesliga'da yeni sezon 18 Eylül'de başlıyor
Bundesliga'da 2020-21 sezonunun 18 Eylül 2020 tarihinde başlayacağı açıklandı.
- Haber Merkezi
- 10.07.2020 - 17:12
Alman Futbol Ligi (DFL) yönetimi, yeni sezonla ilgili kararını verdi.
2020-21 sezonunun 18 Eylül 2020 tarihinde başlayacağı resmen açıklandı.
DFL yönetimi tarafından yapılan açıklamada; ligin, 22 Mayıs 2021 tarihinde oynanacak 34. hafta maçlarının ardından sona ereceği belirtildi.
Almanya Bundesliga'da 2019-20 sezonunu Bayern Münih şampiyon olarak tamamlamıştı.