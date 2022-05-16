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    Bundesliga'da yılın oyuncusu: Nkunku

    Almanya 1. Lig'i Bundesliga'da yılın oyuncusu Christopher Nkunku seçildi.
    • 16.05.2022 - 18:26
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    Bundesliga'da yılın oyuncusu: Nkunku

    Bundesliga resmi sitesinden yapılan açıklamada, RB Leipzig forması giyen Christopher Nkunku yılın futbolcusu seçildiği açıklandı.

    Nkunku, bu sezon RB Leipzig ile 51 maçta forma şansı bulurken 34 gol ve 16 asistlik katkıda bulundu.

    Fransız yıldız, Avrupa maçlarında ise 12 kez sahaya çıkarken Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 11 gol atma başarısı gösterdi.

    20 gol kaydetti

    Bundesliga gol krallığı yarışında ise Robert Lewandowski, Erling Haaland gibi isimlerin arkasında 20 gol ile 5. sırada bulunuyor.

    24 yaşındaki yıldız, Franck Ribery'den(2008) sonra Bundesliga tarihinde sezonun en iyi oyuncusu seçilen ikinci Fransız oyuncu oldu.

    Bundesliga da yılın oyuncusu: Nkunku #1


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