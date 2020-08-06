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- Burak, Lille'deki ilk maçına çıktı
Burak, Lille'deki ilk maçına çıktı
Beşiktaş ile yollarını ayırarak Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, Fransız ekibinin Royal Mouscron ile oynadığı hazırlık maçında forma giydi.
- Haber Merkezi
- 06.08.2020 - 09:03
Burak Yılmaz, Fransa'da ilk kez sahaya çıktı...
Lille forması giyen milli futbolcu, Belçika ekibi Mouscron'un 1-0 kazandığı hazırlık maçında sonradan oyuna girdi.
21 DAKİKA OYNADI
Golcü futbolcu, karşılaşmanın ikinci yarısında görev yaptı ve son 21 dakika forma giydi.
Lille'de top koşturan bir başka milli oyuncu Yusuf Yazıcı da Burak gibi oyuna sonradan dahil oldu.