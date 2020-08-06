Dolar
7.0722
0.3917%
Euro
8.4479
0.8499%
Altın
2048.77
0.5161%
Borsa
1091.8
0%
G. Altın
464.979
0.6914%
Bitcoin
82400.4
0.56%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Burak, Lille'deki ilk maçına çıktı

    Beşiktaş ile yollarını ayırarak Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, Fransız ekibinin Royal Mouscron ile oynadığı hazırlık maçında forma giydi.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2020 - 09:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Burak, Lille'deki ilk maçına çıktı

    Burak Yılmaz, Fransa'da ilk kez sahaya çıktı...

    Lille forması giyen milli futbolcu, Belçika ekibi Mouscron'un 1-0 kazandığı hazırlık maçında sonradan oyuna girdi.

    Burak, Lille'deki ilk maçına çıktı #1

    21 DAKİKA OYNADI

    Golcü futbolcu, karşılaşmanın ikinci yarısında görev yaptı ve son 21 dakika forma giydi.

    Lille'de top koşturan bir başka milli oyuncu Yusuf Yazıcı da Burak gibi oyuna sonradan dahil oldu.

    Burak, Lille'deki ilk maçına çıktı #2

    Görüş Bildir