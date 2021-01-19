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Burak Yılmaz 2-3 hafta yok
Lille forması giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.
- Haber Merkezi
- 19.01.2021 - 12:33
Sezon başında Beşiktaş'tan Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, sakatlandı.
Milli futbolcu, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Yılmaz, 20. haftada Lille'in sahasında Reims ile oynadığı maçın kadrosunda da sakatlığı nedeniyle yer almamıştı.
Golcü futbolcunun takımı Lille, 20 hafta sonunda 42 puanlı PSG'nin ardından averaj ile ikinci sırada bulunuyor.