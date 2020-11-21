Lille forması giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz, antrenmanda kaleye geçti. Golcü futbolcu yaptığı kurtarışlarla alkış topladı.

Beşiktaş ile yollarını ayırarak Fransa'nın Lille takımına transfer olan ve çıktığı 13 maçta 6 gol atıp 2 de asist yapan Burak Yılmaz, bu kez golleriyle değil kurtarışlarıyla takdir topladı.

LILLE TWITTER'DAN PAYLAŞTI

Fransız ekibinin bugünkü antrenmanında kaleye geçen golcü futbolcu, yaptığı kurtarışlarla takım arkadaşlarına zor anlar yaşattı.

Lille Kulübü o anları Twitter hesabından paylaştı.

Burak Yılmaz antrenmanda kalecilik yaptı - İZLE