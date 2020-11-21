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    Burak Yılmaz antrenmanda kalecilik yaptı

    Burak Yılmaz antrenmanda kalecilik yaptı

    Lille forması giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz, antrenmanda kaleye geçti. Golcü futbolcu yaptığı kurtarışlarla alkış topladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2020 - 14:01
    • Güncelleme : 21.11.2020 - 14:03
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    Beşiktaş ile yollarını ayırarak Fransa'nın Lille takımına transfer olan ve çıktığı 13 maçta 6 gol atıp 2 de asist yapan Burak Yılmaz, bu kez golleriyle değil kurtarışlarıyla takdir topladı.

    LILLE TWITTER'DAN PAYLAŞTI

    Fransız ekibinin bugünkü antrenmanında kaleye geçen golcü futbolcu, yaptığı kurtarışlarla takım arkadaşlarına zor anlar yaşattı.

    Lille Kulübü o anları Twitter hesabından paylaştı.

    Burak Yılmaz antrenmanda kalecilik yaptı - İZLE

    Burak Yılmaz antrenmanda kalecilik yaptı #1

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