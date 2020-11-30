Burak Yılmaz bu kez asist yaptı

Burak Yılmaz bu kez asist yaptı

Oynadığı futbolla Lille'ı sırtlayan isimlerden biri olan milli futbolcumuz Burak Yılmaz, 1-1 biten St. Etienne-Lille karşılaşmasında asist yaptı.

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında St. Etienne ile Lille takımları karşı karşıya geldi.

1-1 biten mücadelede Lille'in Ikone ile bulduğu golün asistini milli futbolcumuz Burak Yılmaz yaptı.

6 GOL 3 ASİST

35 yaşındaki golcü futbolcu, böylece Lille formasıyla çıktığı toplam 13 maçta 6 gol atıp 3 de asist yapmış oldu.

Lille, puanını 23'e yükseltti ancak 4. sıraya geriledi. Saint-Etienne ise 11 puanla 15. sıraya yerleşti.

Lille'de forma giyen diğer milli futbolculardan Yusuf Yazıcı 68. dakikada oyuna girerken, Zeki Çelik sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

2007'den bu yana bir ilk Burak Yılmaz, 2006-07 sezonundan bu yana, üst üste 7 maçta en az bir gole katkı veren ilk Lille futbolcusu oldu.