Burak Yılmaz 'En iyi 100 Futbolcu' listesine girdi

Burak Yılmaz, İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Guardian'ın seçtiği, geleneksel yılın en iyi 100 futbolcusu arasında yer aldı.

İngiliz The Guardian gazetesi, geleneksel yılın futbolcusu listesini yayımlamaya başladı. İlk olarak 41’den 100'e kadar olan bölüm yayımlandı.

85. sırada Burak Yılmaz yer aldı. 36 yaşındaki oyuncunun değerlendirmesinde, "Lille'in muhteşem şampiyonluğu 36 yaşındaki Türk yıldız olmadan gerçekleşmeyebilirdi. Onun liderliği, afresifliği ve kritik zamanlardaki maçı kazandıran yeteneği ile Lille 10 yıl sonra ilk şampiyonluğunu kazandı" denildi.

“LILLE’İ ŞAMPİYON YAPTI”

Burak Yılmaz'ın sezonun 13 maçında oynamadığı hatırlatılırken, "Lyon'u Nisan ayında 2-0 geri düştükleri maçtaki performansıyla yenmeleri sezonu tanımlayan andı. Bununla birlikte, Euro 2020'de Türkiye'nin hayal kırıklığı yaratan performansı Burak Yılmaz için sinir bozucuydu. 2021'in ikinci yarısına da daha az ısrarlı başladı ve Lille, orta sıralarda" ifadeleri kullanıldı.

EMRE BELÖZOĞLU DA JÜRİDE

Guardian gazetesinin bu yıl 10.'sunu düzenlediği organizasyonda jüri eski futbolcular, teknik direktörler ve gazetecilerden oluştu.

Luiz Felipe Scolari, Thomas Hitzlsperger ve Roque Junior isimlerin de yer aldığı listeye bu yıl Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da girdi.

Emre Belözoğlu ile birlikte Javier Zanetti ve Franky Vercauteren de listede yer aldı.