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    Burak Yılmaz, Lille'de ayın futbolcusu seçildi

    Burak Yılmaz, Lille'de ayın futbolcusu seçildi

    Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, forma giydiği Lille'de Aralık ayının futbolcusu seçildi.
    • AA
    • 20.01.2021 - 23:32
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 23:37
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    Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz, üstün performansına devam ediyor. Fransa Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün aralık ayındaki kazananı Burak Yılmaz oldu.

    6 MAÇTA 3 GOL

    35 yaşında forvet, aralık ayında oynadığı 6 maçta 3 kez fileleri havalandırmıştı.

    Burak Yılmaz, Lille de ayın futbolcusu seçildi #1

    KASIM AYININ FUTBOLCUSU DA YUSUF YAZICI'YDI

    Lille'de kasım ayının oyuncusu da milli futbolcu Yusuf Yazıcı seçilmişti.

    Burak Yılmaz, Lille de ayın futbolcusu seçildi #2

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