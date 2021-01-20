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- Burak Yılmaz, Lille'de ayın futbolcusu seçildi
Burak Yılmaz, Lille'de ayın futbolcusu seçildi
Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, forma giydiği Lille'de Aralık ayının futbolcusu seçildi.
- AA
- 20.01.2021 - 23:32
- Güncelleme : 20.01.2021 - 23:37
Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz, üstün performansına devam ediyor. Fransa Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün aralık ayındaki kazananı Burak Yılmaz oldu.
6 MAÇTA 3 GOL
35 yaşında forvet, aralık ayında oynadığı 6 maçta 3 kez fileleri havalandırmıştı.
KASIM AYININ FUTBOLCUSU DA YUSUF YAZICI'YDI
Lille'de kasım ayının oyuncusu da milli futbolcu Yusuf Yazıcı seçilmişti.