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    Burak Yılmaz Fransa liginde yine gol attı

    Burak Yılmaz Fransa liginde yine gol attı

    Fransa'nın Lille takımında oynayan milli futbolcu Burak Yılmaz, bu hafta da takımı adına gole imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2020 - 22:50
    • Güncelleme : 18.10.2020 - 22:50
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    Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Lille, sahasında Lens'i ağırlıyor.

    Lig'de 5 galibiyet ve 2 beraberlikle lider olan Lille'in Türk oyuncusu Burak Yılmaz, geldiği günden beri adından söz ettirmeyi başardı.

    BURAK DERBİDE DE GEÇMEDİ

    Milli futbolcumuz, Lens derbisinide de boş geçmedi, 11. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.

    Burak Yılmaz Fransa liginde yine gol attı #1

    Burak Yılmaz Fransa liginde yine gol attı #2

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