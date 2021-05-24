Burak Yılmaz, Fransa'da manşetlerde

Milli yıldızın, Lille'in şampiyonluğunda önemli bir paya sahip olduğuna dikkat çekildi.

Lille, Fransa Ligue 1‘de 10 yıl aradan sonra şampiyon oldu.

Burak Yılmaz, Ligue 1‘de oynadığı 28 maçta 16 gol atıp 5 asist yaparak, takımın diğer Türk oyuncuları Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı'yla birlikte şampiyonluğun en önemli mimarlarından oldu.

Fransız basını, Lille'in şampiyonluğu ile Burak Yılmaz'ın takımdaki rolüne vurgu yaptı.

"LILLE'İN KURTARICISI"

Le Figaro, "Burak Yılmaz, 16 golüyle şüphesiz Lille şampiyonluğunun güçlü adamlarından biri." diye yazdı.

Sezonun en iyi golünün 3-0'lık Lens galibiyeti sırasında Yılmaz tarafından kaydedildiği aktarıldı.

Burak Yılmaz'ın Lille'in "kurtarıcısı" olarak nitelendirilen haberde, Yılmaz'ın son 6 maçta 6 gol kaydettiği, Angers karşısında yine sahneye çıktığını ve penaltıyı gole çevirmesiyle takımın şampiyonluğa ulaştığı vurgulandı.

BURAK YILMAZ ANKETTE ÖNDE

France Football internet sitesi, Burak Yılmaz'ın sezon başından itibaren vazgeçilmez olduğunun altını çizdi.

Haberde, "Sezonun en iyi Lille oyuncusu sizce kim?" sorusunun yöneltilirken, Burak Yılmaz'ın yüzde 54'lük oranla önde olduğu görüldü.

BURAK ATTI, LILLE ŞAMPİYON OLDU

France 24, Lille'in Angers karşısında 2-1'lik galibiyetle, 2011'den bu yana ilk kez şampiyon olduğunu anımsattı.

Karşılaşmanın gollerinin Jonathan Davis ve Burak Yılmaz'dan geldiği belirtildi.

TÜRK BAYRAĞINI GURURLA TAŞIDILAR

Spor gazetesi L'Equipe'in haberinde, "David ve Yılmaz'ın sayesinde Angers'i neredeyse sarsılmadan mağlup eden Lille, inanılmaz bir sezonun sonunda tarihinde dördüncü şampiyonluğunu elde etti." ifadesi kullanıldı.

Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın şampiyonluk kutlamalarında Türk bayrağını gururla taşıdığı aktarılan haberde, Lille'in cesaretiyle, saha içindeki organizasyonu ve forvet hattındaki yetenekleriyle şampiyonluğa ulaştığı belirtildi.

BAŞARININ MİMARLARI

RMC Sport kanalının haberinde Lille'in ligde şampiyon olduğu hatırlatılarak, "Bu başarının mimarları (teknik direktör) Christophe Galtier, Burak Yılmaz ve (eski teknik direktör) Luis Campos." yorumunda bulunuldu.

Haberde, Lille'in sezon içerisinde teknik direktör değiştirmesine rağmen şampiyonluğu elde ettiği kaydedildi.

PSG'NİN BASKISINA RAĞMEN...

Kamu yayıncısı France Info, okuyucularına Lille'in şampiyonluğunu duyurduğu haberde Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ile genç futbolcu Mustafa Kapı'nın kollarıyla "Y" işareti yaptığı fotoğrafı kullandı.

Haberde, Lille'in ligde Paris Saint-German'in (PSG) baskısına rağmen şampiyon olmayı başardığı belirtildi.