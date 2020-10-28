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Burak Yılmaz: Futbol yaşım 25
İlerlemiş yaşına rağmen Lille'de her hafta gol atan Burak Yılmaz, çok hırslı olduğunu ve mesleğinin tüm gerekliliklerini yerine getirmeye çalıştığını söyledi.
- Haber Merkezi
- 28.10.2020 - 13:57
Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılıp Fransa'nın Lille takımına transfer olan Burak Yılmaz, attığı gollerle kısa sürede Fransa Lig 1'in en sevilen futbolcuları arasına girmeyi başardı.
35 yaşındaki futbolcu Fransa'da geçirdiği iki aylık süreç hakkında konuştu.
"FUTBOL YAŞIM 25"
Lille forması ile ilk golünü attıktan sonra Fransız medyası tarafından 'Kral' lakabıyla anılmaya başlanan Burak Yılmaz şunları söyledi: "Türkiye'de 30 yaşını geçmiş bir futbolcu için yaşlı yorumları yapılıyor. Buna anlam veremiyorum. Benim futbol aşkım ve yaşım 25. 20 yaşımdaki halimden çok daha hırslı, istekli ve profesyonelim. Mesleğimin tüm gerekliliklerini yerine getirmeye çalışıyorum."