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Burak Yılmaz: Futbol yaşım 25

Burak Yılmaz: Futbol yaşım 25

İlerlemiş yaşına rağmen Lille'de her hafta gol atan Burak Yılmaz, çok hırslı olduğunu ve mesleğinin tüm gerekliliklerini yerine getirmeye çalıştığını söyledi.