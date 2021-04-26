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Burak Yılmaz galibiyeti ailesiyle kutladı
Lig 1'de 2 gol atarak geceye damga vuran Burak Yılmaz, galibiyeti ailesiyle kutladı.
- Haber Merkezi
- 26.04.2021 - 18:00
Fransa Lig 1'de son haftalara yaklaşırken, Burak Yılmaz fırtınası devam ediyor.
Dün akşam oynanan mücadelede Lille, Burak Yılmaz'ın da iki gol atarak Avrupa gündemine oturduğu maçta rakibi Olympique Lyon'u deplasmanda 3-2'lik skorla yendi.
Bu skorla Lille, Lig 1'de liderliğe yükseldi.
GALİBİYETİ AİLESİYLE KUTLADI
Fransa'da manşetleri süsleyen milli oyuncu, galibiyetin keyfini çıkarıyor.
Galibiyetin ardından ailesiyle vakit geçiren Yılmaz, mutluluğunu kızları ve eşiyle birlikte kutladı.
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