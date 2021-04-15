Burak Yılmaz: Genç oyunculara örnek olmak için savaşıyorum

Milli futbolcu Burak Yılmaz, Fransız basınına yaptığı açıklamada, genç oyunculara örnek olmaya çalıştığını belirtti.

Fransa'nın Lille takımında oynayan Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Fransa'nın dünyaca ünlü spor gazetesi L'équipe'e konuştu.

Milli Takım'dan Lille'e kadar birçok konuya değinen Yılmaz, önemli açıklamalar yaptı.

"HARİKA BİR YIL GEÇİRİYORUM"

Yılmaz açıklamalarında, "Sakatlığımdan dolayı 9 maç kaçırdım (Ocak ortasından Mart ortasına kadar). Daha fazla atabilirdim. Oynadığım maç sayısıyla golleri karşılaştırınca fena değil. Harika bir yıl geçiriyorum. İlk 1,5 ayım kötüydü. Ama futbolun dili evrensel. Adaptasyonum iyi gitti.

"GENÇ OYUNCULARA ÖRNEK OLMAK ZORUNDAYIM"

Sahada ve saha dışında örnek olmak zorundayım. Genç oyuncular bana baktığında deneyim ve performans görmek zorundalar. Sahada 18 yaşında, 30 yaşında oyuncular var. Ben bu yolları geçtim. Ama hala hergün öğreniyorum, karşılıklı. Gençler ve tecrübeli oyuncular deneyimlerini birlikte paylaşıyor.

"SNEIJDER VE DROGBA, AVRUPA'YA GİTMEMİ SÖYLEDİ"

Türkiye'de oynadığım kulüpler şampiyonluğa oynuyordu. Her yıl kupa için savaştım (2013 ve 2015'te Galatasaray ile şampiyonluk yaşadım). Avrupa'nın büyük takımlarından teklif aldım ama ülkemde kaldım. Galatasaray'dayken Drogba ve Sneijder, 'Neden Avrupa'ya ya da yurt dışına gitmiyorsun?' dedi ve ben de gitmek istedim.

Jean Tigana benim için baba gibi. Antalyaspor'dayken beni Beşiktaş'a getirdi. Hayatımda çok önemli yeri var.

"LİLLE'E İKİ İSİM ÖNERECEK OLSAM, BUNLAR ABDULKADİR ÖMÜR'LE DORUKHAN OLURDU"

Lille'e Türkiye'den iki isim önerecek olsam bunlar Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz ve Trabzonspor'dan kanat oyuncusu Abdülkadir Ömür olurdu. Ayrıca, Dorukhan'ın sözleşmesi haziran sonunda bitecek.” ifadelerini kullandı.

"SAVAŞIYORUM"

‘Aynı dili konuşamadan nasıl lider oldun?’ sorununa Burak Yılmaz, "Sorunun cevabı performans. Zafer istiyorum. Savaşıyorum, herkese kazanmayı ne kadar istediğimi gösteriyorum. Genç oyunculara öğretiyoruz, iletişim kuruyoruz, birlikte iyi çalışıyoruz ve başarılar elde ediyoruz." diye cevap verdi.

"KRAL LAKABINI BANA TÜRKİYE'DE TAKTILAR"

Şenol Güneş ve lakabıyla ilgili konuşan Yılmaz, "Kral' lakabını bana Türkiye'de taktılar. En skorer oyuncuydum. 'Gol Krallığı' deniyor bizim ülkemizde. İyi bir lakap ve pozitif.

Şenol Güneş de benim için baba gibi. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Beni neyin geri getireceğini biliyor. Milli takımda hiçbir yerde göremeyeceğiniz saygı var. Milli takıma seçilmek anlatılamayacak bir duygu." dedi.