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    Burak Yılmaz haftanın 11'ine seçildi

    Fransa Lig 1'de Lille'i galibiyete taşıyan Burak Yılmaz, L'Equipe tarafından haftanın en iyi 11’ine seçildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2021 - 12:41
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 12:42
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    Burak Yılmaz haftanın 11'ine seçildi

    Fransa Lig 1'de dün gece Burak Yılmaz fırtınası yaşandı.

    Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 34. haftasında Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın kaydettiği gollerle Olympique Lyon'u deplasmanda 3-2'lik skorla yendi.

    Bu skorla Lille, ligde liderliğe yükseldi. Burak Yılmaz'ın damga vurduğu gecenin ardından Fransız basını, milli oyuncuya övgüler yağdırdı.

    Burak Yılmaz haftanın 11 ine seçildi #1

    HAFTANIN EN İYİ 11'İNDE

    Takımını liderliğe taşıyan Yılmaz, L'Equipe tarafından Ligue 1'de haftanın en iyi 11’ine seçildi.

    Burak Yılmaz haftanın 11 ine seçildi #2

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