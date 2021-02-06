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    Burak Yılmaz ile Yusuf Yazıcı sakatlandı

    Lille forması giyen milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz, sakatlığı sebebiyle Nantes maçında forma giyemeyecek. Yusuf Yazıcı'nın durumu ise belirsiz.
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2021 - 13:34
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    Burak Yılmaz ile Yusuf Yazıcı sakatlandı

    Fransa Ligue 1'de lider konumda bulunan Lille'de, takımın en önemli oyuncularından olan Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan kötü haber geldi.

    BURAK YOK

    Teknik direktör Christophe Galtier, basın toplantısında yaptığı açıklamada Burak Yılmaz'ın pazar günü oynayacakları Nantes maçında forma giyemeyeceğini duyururken, bileğinden sakatlanan Yusuf Yazıcı'nın ise durumunun belirsiz olduğunu dile getirdi.

    Galtier açıklamasında şöyle konuştu: "Burak, bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Onu, çarşamba günü kupada oynayacağımız Dijon maçına yetiştirmeye çalışıyoruz. Yusuf ise bugünkü idmana çıkmadı. Yarınki antrenmana katılırsa son kararımızı maç günü vereceğiz."

    Burak Yılmaz ile Yusuf Yazıcı sakatlandı #1

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