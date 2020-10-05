Burak Yılmaz ile Zeki Çelik attı, Lille kazandı

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ile Zeki Çelik, deplasmanda Strasbourg'u 3-0 yenen Lille'i galibiyete taşıyan isimler oldu.

Fransa Ligue 1'de 6. hafta karşılaşmasında Strasbourg, Lille'i konuk etti.

Meinau Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Lille'in 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

PERDEYİ ZEKİ AÇTI, BURAK KAPATTI

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Zeki Çelik, 53. dakikada Renato Sanches ve 68. dakikada Burak Yılmaz kaydetti.

Lille'de top koşturan milli futbolcularımızdan Zeki Çelik, maç boyunca sahada kaldı. Burak Yılmaz 90+2. dakikada yerini Weah'a bırakırken, Yusuf Yazıcı 74. dakikada Andre'nin yerine oyuna dahil oldu.

"BURAK YILMAZ BİR SAVAŞÇI"

Lille Başkanı Gerard Lopez, bu yaz takıma kattıkları milli oyuncumuz Burak Yılmaz için konuştu.

Burak Yılmaz'ın bir lider olduğunu belirten başkan, "Burak Yılmaz bir savaşçı ve takımda harika bir birliktelik yaratıyor. Onun aklına, bilgeliğine ihtiyacımız vardı. Sakin ve tecrübesi olan bir oyuncu. Takım içinde de çok popüler bir isim. Karakterli bir futbolcu." ifadelerini kullandı.

6 MAÇTA 4 GALİBİYET

Ligde oynadığı 6. maçta 4. galibiyetini alan Lille, 14 puan ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Üst üste 2. kez mağlup olan Strasbourg ise 3 puanla 18. sırada yer aldı.

Lille, gelecek hafta Lens'i ağırlayacak. Strasbourg ise Lyon'u konuk edecek.