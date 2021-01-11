Burak Yılmaz ile Zeki Çelik, ilk yarının en iyi 11'ine seçildi

Burak Yılmaz ile Zeki Çelik, ilk yarının en iyi 11'ine seçildi

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, ilk yarının en iyi 11'ini seçti.

Ligue 1'de sezonun ilk devresi sona erdi.

Ligin ilk yarısında en iyi performansı sergileyen isimlerden bir 11 yapan L'Equipe, kadroda iki milli futbolcumuza da yer verdi.

9 GOL 4 ASİST

Burak Yılmaz bu sezon ligde çıktığı 18 maçta 9 gol atıp 4 asist yaptı. Zeki Çelik ise 13 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Gazetenin oluşturduğu en iyi 11'de bu iki oyuncu dışında Lille'den Fonte, PSG'den Keylor Navas ile Marquinhos, Lyon'dan Mendes, Paqueta ve Kadewere, Lens'ten Kakuta, Rennes'den Truffert ve Montpellier'den Laborde yer aldı.