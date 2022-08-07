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    Burak Yılmaz, ilk maçında frikikten gol attı

    Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'a transfer olan Burak Yılmaz ilk resmi maçında sonradan oyuna girip frikikten topu ağlara yolladı.
    • 07.08.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 09:45
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    Burak Yılmaz, ilk maçında frikikten gol attı

    Milli futbolcu Burak Yılmaz, Hollanda macerasına hızlı başladı.

    Eredivisie'nin 1. haftasında Burak Yılmazlı Fortuna Sittard son şampiyon Ajax'ı konuk etti.

    Fortuna Sittard 6. dakikada Paul Gladon'un golüyle 1-0 öne geçip ilk yarıyı önde tamamlarken Ajax ikinci devrede üst üste goller buldu. 48. dakikada Kenneth Taylor, 51. dakikada Devyne Rensch ve 62. dakikada Brian Brobbey, Başkent ekibini 3-1'lik üstünlüğe taşıdı.

    Burak Yılmaz, ilk maçında frikikten gol attı #1

    Kral sahneye çıktı

    37 yaşındaki Burak Yılmaz karşılaşmanın 66. dakikasında oyuna girerken ev sahibi ekip bitime dakikalar kala orta mesafeden frikik kazandı.

    Frikikte topun başına geçen Burak Yılmaz güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu golle skor 3-2 olurken geriye kalan dakikalarda gol çıkmayınca Ajax sahadan galip ayrıldı.

    Burak Yılmaz, Eredivise'de çıktığı ilk maçta sonradan oyuna girip 21 dakika sonra frikikten gol atarak adeta Hollanda’ya “merhaba” dedi.

    İşte o anlar...

    Burak Yılmaz, ilk maçında frikikten gol attı #2

    Burak Yılmaz, ilk maçında frikikten gol attı #3

    Burak Yılmaz, ilk maçında frikikten gol attı #4

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)


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