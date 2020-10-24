Burak Yılmaz: Kontratım Beşiktaş'a yük oluyordu

Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, OGC Nice maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Lille'de son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Burak Yılmaz, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İşte Burak Yılmaz'ın açıklamaları:

"İlk ayım biraz zor geçti. Türkiye ile Fransa arasında futbol olarak çok fark var. Düşünce farkı ve oyun tarzı farklı. İlk ay zor geçse de hemen atlattım. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum."





"BEŞİKTAŞ'A YÜK OLUYORDUM"

"Beşiktaş'ta kaptandım. İki senelik kontratım, iyi bir hayatım vardı. Bu yaşta böyle bir meydan okumaya ihtiyacım vardı ve beni buna Luis Campos ikna etti. İstanbul'a gelip benimle yüz yüze konuşması bana yetti.

Kontrat olarak Beşiktaş'a yük oluyordum, ödemekte güçlük çekiyorlardı. Bu yüzden serbest geldim."





"DÜNYA YILDIZLARININ YAŞLARI BENİMLE AYNI"

"35 yaşındayım, böyle bir maceraya atılmam insanlara garip gelmiş olabilir. Taraftarlara sürpriz olmuştur. Hayatım boyunca üst düzey oynadım. Şu anda da daha üst düzeyde oynuyorum. Şu an dünyadaki yıldızlara baktığımızda yaşları benimle aynı. Yanlış anlaşılmak istemem ben onlarla aynı seviyede değilim. Benim yaşımdaki dünya yıldızları bana örnek oldu. iyi bir yaşam, iyi aile."

"YUSUF ÇOK İYİ DÖNDÜ"

"Yusuf sakatlık yaşadı, sakatlıktan dönmeye çalışıyordu. Çok da iyi döndü. Özgüveni için tamamen böyle bir şeye ihtiyacı var. ben perşembe akşamı tamamen öz güvenini yakaladığını düşünüyorum. çok daha iyi olacak."





"SAHA İÇİNDE HIRÇINIM"

"Saha dışında çok sakinim, bir babayım. Saha içinde hırçınım. Saha içinde idmanda bile olsa kaybetmeyi hiç sevmem. Bazen arkadaşlarımızla hakemle gerginliklerimiz oluyor. Ama bu tamamen kazanmak ve takımın galibiyeti adına. Sahaya girince bambaşka bir Burak Yılmaz'ım. Hocalarımız bana oynayacağımız takımları bilmediğim için videolar gönderiyorlar. Defans ve kalecileri ile ilgili bilgilendirmeler yapıyorlar. Böylece oynayacağımız takımı tanımaya çalışyoruz. Nice iyi bir takım, saygımız var. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Havamızı devam ettirmek istiyoruz."