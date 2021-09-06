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- Burak Yılmaz, Lille'de ayın oyuncusu seçildi
Burak Yılmaz, Lille'de ayın oyuncusu seçildi
Burak Yılmaz, takımı Lille'de ağustos ayının oyuncusu seçildi.
- Özel Haber
- 06.09.2021 - 17:34
- Güncelleme : 06.09.2021 - 17:47
Lille'de forma giyen Türk oyuncularımızın performansları göz dolduruyor...
Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, oynadıkları futbolla Fransa liginde en çok konuşulan oyuncular arasında.
Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta da milli futbolcularımızın katkısı büyük.
BURAK LİLLE'DE AYIN OYUNCUSU
Bu sezon da aynı performansı sergilenen oyunculardan Burak Yılmaz, Lille'de ağustos ayının oyuncusu seçildi.
Bu sezon Lig 1'de 4 maça çıkan Yılmaz, takımına 2 gollük katkı sağladı.