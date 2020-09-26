Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Lille, sahasında Nantes'ı 2-0 mağlup ederken, Türk yıldız Burak Yılmaz, bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı gibi isimleri kadrosunda bulunduran Lille, Ligue 1'in 5. haftasında Nantes'ı konuk etti.

Ev sahibi ekip, Nicolas Pallois kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

86. dakikada Burak Yılmaz ceza sahası içinde düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

MAÇIN SKORUNU BELİRLEDİ

87. dakikada beyaz noktanın başına geçen Türk yıldız, fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi. (2-0).

Burak Yılmaz Lille'de ilk golünü kaydetti VİDEO



YERİNİ YUSUF YAZICI'YA BIRAKTI

Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk golünü de atmış oldu. Öte yandan Türk oyunculardan Zeki Çelik 90 dakika forma giyerken, 90. dakikada Burak Yılmaz, yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.

Bu galibiyetle puanını 11 yapan Lille, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Nantes ise 5 puanda kaldı.







