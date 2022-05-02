Burak Yılmaz, oyundan atılınca küfretti

Ligue 1'in 35. haftasında Lille deplasmanda Troyes'e konuk olurken, mücadeleye Burak Yılmaz damgasını vurdu. Burak, gördüğü kırmızı kart sonrasında takımını 9 kişi bırakırken adeta çılgına döndü.

Burak Yılmaz 34 yaşında transfer olduğu Lille'de tarihi bir Fransa şampiyonluğu yaşamıştı. Yıldız golcü, müthiş bir başarıyla elde edilen şampiyonlukta gösterdiği inanılmaz performansla en büyük katkılardan birini sağlamıştı.

Burak Yılmaz, sezon sonunda takımdan ayrılacak. Haziranda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli golcü, kulübüyle yeni sözleşme imzalamayacak.

Fransa Ligi'nde Lille, Troyes deplasmanına çıktı. Milli futbolcular Zeki çelik ve Burak Yılmaz ilk 11'de yer aldı. Mücadelenin 43. dakikasında Troyes penaltıyı F. Tardieu ile gole çevirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Takımını 9 kişi bıraktı

Lille'de Renato Sanches 50. dakikada üst üste gördüğü sarı kartlar ile takımını 10 kişi bıraktı. Troyes maçta 2. kez penaltı atışı yakalarken Ugbo 55. dakikada penaltıyı gole çevirdi ve skoru 2-0'a getirdi.

Dakikalar 68'i gösterdiğinde ise milli futbolcu Burak Yılmaz'a direkt kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.

Tribünlere küfretti

Burak Yılmaz kırmızı kart sonrası adeta kendini tutamadı. İlk önce sahadaki topa hışımla vuran yıldız golcü hakeme tepki gösterdi. Kenara gelen Burak aynı zamanda rakip tribünlere jestte bulundu.

Burak Yılmaz'ın kol hareketi sonrası Troyes tribünlerinden tepki yükseldi. Soyunma odasına yönlenirken Burak bu kez rakip kulübedekilerle tartıştı. Yıldız ismi sakinleştirmekte oldukça zorlanıldı.

Hakemin kararları damga vurdu

Bu golün ardından kontrolü iyice alan Troyes bir penaltı daha kazandı. İlk golün sahibi Tardieu kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü 86. dakikada kaydetti. Mücadelede başka gol olmadı ve Lille sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından Lille, 51 puanda kaldı. Troyes, 36 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Lille, sahasında Monaco'yu ağırlayacak. Troyes ise Paris Saint-Germain deplasmanına gidecek.