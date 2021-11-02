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    Burak Yılmaz, Sevilla maçını kaçıracak

    Fransız ekibi Lille, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak. Burak Yılmaz, rahatsızlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2021 - 11:01
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 11:16
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    Burak Yılmaz, Sevilla maçını kaçıracak

    Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 2 puanla 3. sırada yer alan Ligue 1 ekibi Lille, Sevilla deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor.

    Lille'in milli yıldızı Burak Yılmaz, bu maçta arkadaşlarını yalnız bırakacak.

    “BURAK HASTA”

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Jocelyn Gourvennec, "Burak Yılmaz hasta ve basın toplantısında yok. Lille'de kaldı." dedi.

    Bu sezon Lille formasıyla 14 maça çıkan Burak, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

    Burak Yılmaz, Sevilla maçını kaçıracak #1

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