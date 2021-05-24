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    Burak Yılmaz: Ülkemin güzel insanlarına teşekkür ediyorum

    Burak Yılmaz: Ülkemin güzel insanlarına teşekkür ediyorum

    Lille ile şampiyonluk yaşayan milli futbolcumuz Burak Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemin güzel insanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2021 - 14:13
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 15:07
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    Fransa Lig 1'de 10 yıl aradan sonra Lille, şampiyonluğunu ilan etti. Lille'in şampiyonluğunda en büyük pay milli oyuncularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın oldu.

    Şampiyonluk yolunda takımına 16 gol 5 asistlik katkı sağlayan Burak Yılmaz, kendisine destek veren vatandaşlara da teşekkür etmeyi unutmadı.

    Burak Yılmaz: Ülkemin güzel insanlarına teşekkür ediyorum #1

    "YÜREKLERİ GURBETTEKİ EVLATLARIYLA ÇARPAN CANIM ÜLKEMİN GÜZEL İNSANLARI..."

    Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz, "Ve oldu. Şampiyon olduk. Lille ile birlikte bu meydan okumanın bir parçası olduğum için çok mutluyum.

    Yürekleri gurbetteki evlatlarıyla çarpan, Bizim Çocuklar diyerek her zaman bize destek olan canım ülkemin güzel insanlarına minnet ile teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Burak Yılmaz: Ülkemin güzel insanlarına teşekkür ediyorum #2

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