Euro
9.5097
0.35%
Dolar
7.8364
0.3%
Altın
462.3
0.2%
Borsa
1.333
0.17%
Bitcoin
150.506
1.16%
EXEN Coin
11.15
1.73%
11ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 11 C
    Burak Yılmaz, Zlatan Ibrahimovic'i geçti

    Burak Yılmaz, Zlatan Ibrahimovic'i geçti

    Ligde üst üste 8 maçtır gol veya asist üreten Burak Yılmaz, bu başarıya erişen en yaşlı futbolcu oldu. Eski rekor, 6 maçla Zlatan İbrahimovic’e aitti.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2020 - 10:05
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 11:50
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Sezon başında Beşiktaş ile yollarını ayırarak Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, Fransa'da gündem olmaya devam ediyor.

    Lille formasıyla çıktığı 16 maçta 8 gol atıp 4 de asist yapan tecrübeli oyuncu, son 8 lig maçının hepsinde en az 1 gol ya da asist yaparak bu başarıya erişen en yaşlı futbolcu oldu. Eski rekor, 6 maçla Zlatan İbrahimovic’e aitti.

    Burak Yılmaz, Zlatan Ibrahimovic i geçti #1

    EN SON YUSUF'A ASİST YAPTI

    Kral lakaplı golcü, son olarak Monaco'yu 2-1 yendikleri maçta, Yusuf Yazıcı'ya asist yapmıştı.

    Burak Yılmaz, Zlatan Ibrahimovic i geçti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir