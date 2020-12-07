Burak Yılmaz, Zlatan Ibrahimovic'i geçti

Ligde üst üste 8 maçtır gol veya asist üreten Burak Yılmaz, bu başarıya erişen en yaşlı futbolcu oldu. Eski rekor, 6 maçla Zlatan İbrahimovic’e aitti.

Sezon başında Beşiktaş ile yollarını ayırarak Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, Fransa'da gündem olmaya devam ediyor.

Lille formasıyla çıktığı 16 maçta 8 gol atıp 4 de asist yapan tecrübeli oyuncu, son 8 lig maçının hepsinde en az 1 gol ya da asist yaparak bu başarıya erişen en yaşlı futbolcu oldu. Eski rekor, 6 maçla Zlatan İbrahimovic’e aitti.

EN SON YUSUF'A ASİST YAPTI

Kral lakaplı golcü, son olarak Monaco'yu 2-1 yendikleri maçta, Yusuf Yazıcı'ya asist yapmıştı.