- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- Burak Yılmaz, Zlatan Ibrahimovic'i geçti
Burak Yılmaz, Zlatan Ibrahimovic'i geçti
Ligde üst üste 8 maçtır gol veya asist üreten Burak Yılmaz, bu başarıya erişen en yaşlı futbolcu oldu. Eski rekor, 6 maçla Zlatan İbrahimovic’e aitti.
- Haber Merkezi
- 07.12.2020 - 10:05
- Güncelleme : 07.12.2020 - 11:50
Sezon başında Beşiktaş ile yollarını ayırarak Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, Fransa'da gündem olmaya devam ediyor.
Lille formasıyla çıktığı 16 maçta 8 gol atıp 4 de asist yapan tecrübeli oyuncu, son 8 lig maçının hepsinde en az 1 gol ya da asist yaparak bu başarıya erişen en yaşlı futbolcu oldu. Eski rekor, 6 maçla Zlatan İbrahimovic’e aitti.
EN SON YUSUF'A ASİST YAPTI
Kral lakaplı golcü, son olarak Monaco'yu 2-1 yendikleri maçta, Yusuf Yazıcı'ya asist yapmıştı.