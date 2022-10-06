Burak Yılmaz'dan Hollanda basınına açıklamalar

Fortuna Sittard'ın golcüsü Burak Yılmaz, Hollanda basınına teknik direktörle ilgili yaptığı açıklamada, "Ben şu anda bir futbolcuyum. Bu konuda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor formalarını giyen Burak Yılmaz, kariyerine Fortuna Sittard'da devam ediyor. 37 yaşındaki golcü, Hollanda basınına bir röportaj verdi ve dikkat çeken ifadelere imza attı.

Röportajda, yakın zamanda Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi'ni ailesiyle birlikte ziyaret ettiği hatırlatılan futbolcunun, ülkedeki kültüre uyum sağlamaya başladığı ifade edildi. Yılmaz, yaşının ilerlemesine karşın nasıl kariyerine devam edebildiğinin sırlarını anlattı.

"Futbolculara her zaman destek olabilirim"

Fortuna Sittard'da genç oyunculara örnek olmak istediğinin de altını çizen Burak Yılmaz, "Futbolcular her zaman yanıma gelebilir. Onlara destek olabilirim." derken, Türkiye Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Guus Hiddink ile ilgili olarak da "Hiddink, futbolculara nasıl dokunacağını bilen, arkadaş canlısı tatlı bir insandı. Bana bir baba gibi davrandı. Hiddink'in bana öğrettiklerinin aynısını Fortuna'da oyunculara öğretmeyi umuyorum. En iyi olmanın dışında mütevazı olabilmek de önemlidir." açıklamasında bulundu.

"Bu iddialar saçma ve utanç verici"

Fortuna Sittard'da kadroyu belirlediği, prim dağıttığı ve antrenör Sjors Ultee'nin kaderini belirlediği iddialarına ise golcü oyuncu, sert bir yanıt verdi. Daha önce de bu konuda konuşan Burak Yılmaz, "Bu iddialar saçma, utanç verici ve saygısızca. Ben şu anda bir futbolcuyum. Bu konuda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum." dedi.

"Antrenör olmak istiyorum"

Sittard ile 2027 yılına kadar süren bir sözleşme imzalayan Burak Yılmaz, geleceği için de "Antrenör olmak istiyorum elbette. Ama bu sezon ve gelecek sezon kendi futboluma odaklanacağım. Sonra antrenörlük konusunda gelişmeyi hedefliyorum. Ayrıca iyi bir futbolcu çok iyi bir antrenör olacak diye bir kural yok." değerlendirmesinde bulundu.