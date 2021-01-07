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    Burak Yılmaz'ın golü, Lille'i kurtarmaya yetmedi

    Burak Yılmaz'ın golü, Lille'i kurtarmaya yetmedi

    Fransa 1. Futbol Ligi'nin 18. haftasında Lille, evinde Angers'e 2-1 mağlup oldu.
    • AA
    • 07.01.2021 - 03:43
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    Ligue 1'in 18. haftasında Lille, Angers'i ağırladı..

    İlk yarıda Angers, Romain Thomas'ın 5. ve 10. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti.

    Lille'de 42. dakikada sahneye çıkan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın meşin yuvarlığı filelerle buluşturmasıyla farkı 1'e indirdi: 1-2.

    Burak Yılmaz ın golü, Lille i kurtarmaya yetmedi #1

    YUSUF VE ZEKİ'NİN YOKLUĞUNDA BURAK YETMEDİ

    İkinci devrede her iki takımdan gol sesi çıkmadı ve Angers karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Lille bu skorla 36 puanla averaj farkıyla 3. sıraya geriledi. Angers ise puanını 30'a yükselterek 7. sıraya yerleşti.

    Sahasında ilk yenilgisini alan Lille'de forma giyen diğer milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kadroda yer almadı.

    Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

    Burak Yılmaz ın golü, Lille i kurtarmaya yetmedi #2

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