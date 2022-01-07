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    Burak Yılmaz'ın koronavirüs testi pozitif

    A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı ve Lille'in golcü futbolcusu Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2022 - 14:50
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 15:25
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    Burak Yılmaz'ın koronavirüs testi pozitif

    Son günlerde tüm dünyada artan vaka sayıları, Avrupa futbolunu durma noktasına getirdi.

    Özellikle İngiltere'de maçların ertelenmesi gündeme gelirken, Süper Lig'de de başta Beşiktaş olmak üzere birçok kulübün futbolcusu virüse yakalanmış durumda.

    Fransa'da Lille forması giyen ve geçtiğimiz gün L'Equipe tarafından Fransa futbolunun en önemli 30 figürü arasında gösterilen Burak Yılmaz da koronavirüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    26 MAÇTA 6 GOL 5 ASİST YAPTI

    36 yaşındaki milli golcü, bu sezon Lille ile tüm kulvarlards 26 maça çıktı, 6 gol atıp 5 de asist yaptı.

    Burak Yılmaz ın koronavirüs testi pozitif #1

    Burak Yılmaz ın koronavirüs testi pozitif #2


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