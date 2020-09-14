Burak Yılmaz'ın performansı Fransız basınında

Beşiktaş'tan Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, gol atamamasına rağmen gösterdiği çaba ile Fransız basınında övüldü.

Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra Lille takımına transfer olan Burak Yılmaz, Fransa’da beklenen patlamayı henüz gerçekleştiremedi. Dün akşam 11'de forma giyen milli golcüye Fransızlar'dan yorum geldi.

GOL ATAMADI AMA PERFORMANSI BEĞENİLDİ

Lille, Bradaric’in asistinde Araujo’nun 88. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı, üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı.

Lig lideri Rennes ve Monaco ile aynı puanda averajla üçüncü sırada üçüncü haftayı geride bırakan Lille’in performansı, Burak Yılmaz’ın henüz devreye girmediği bir dönemde iyi olarak değerlendirildi.

Stade Reims deplasmanında bir önceki hafta galibiyeti getiren golün asistini yapan Türk futbolcu, sonradan oyuna girdiği ilk haftadaki Rennes maçının ardından son iki karşılaşmada ilk 11 oynasa da henüz fileleri havalandıramadı.

35 yaşındaki futbolcu skorer yanını henüz sahaya yansıtamasa da genel performansının başarılı bulunması, Fransız basınında hakkında yapılan yorumların olumlu olması dikkat çekti.

"BURAK UMUT VERİYOR"

Lille kulübüne yakın La Voix du Nord gazetesinde “Burak henüz gol atamadı ancak takımın ofansif etkinliği yükseldi. Girilen gol pozisyonlarının sayısı arttı” denilerek şöyle devam edildi: “Türk forvet takım arkadaşları Ikone, Bamba ve David’e iyi toplar attı. Buralardan bir penaltı da çıkabilirdi ancak verilmedi. Yılmaz’ın kullandığı frikiği de kaleci çıkardı."

Metz maçına Burak Yılmaz’ın ileri uçtaki partneri olarak ilk 11’de başlayan Jonathan David ise Lille cephesinde eleştiri oklarının çevrilmeye başladığı isim olarak öne çıktı.

Ouest France internet sitesindeki Lille-Metz maçı değerlendirmesinde ise “Üç maçta üç gol atan Lille hücumu hala kısır. Büyük paralarla transfer edilen Jonathan David hala çok ürkek. Ancak onun tersine Burak Yılmaz, umut verici bir ilerleme kat etti.”