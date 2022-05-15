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    Buraklı Lille, 3 puanı 3 golle aldı

    Fransa Ligue 1'in 37. haftasında Lille, Nice deplasmanına konuk oldu. Deplasman ekip mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.
    • 15.05.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 15.05.2022 - 12:11
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    Buraklı Lille, 3 puanı 3 golle aldı

    Fransa Lig 1'in  37. hafta mücadelesinde  Lille ile Nice Allianz Riviera'da karşı karşıya geldi.

    Konuk ekip mücadelede ev sahibi takımın 1 golüne karşılık olarak 3 gol ile cevap verdi ve 3 puanın sahibi oldu.

    Lille'in gollerini Jonathan David (2) ve Timothy Weah kaydetti.

    Ev sahibi Nice'ın tek golünü ise Justin Kluivert attı.

    Buraklı Lille, 3 puanı 3 golle aldı #1

    Zeki Çelik 90, Burak Yılmaz 86 dakika forma giydi

    Karşılaşmada Zeki Çelik 90 dakika forma giyerken Burak Yılmaz 86. dakikada oyundan çıktı.

    Bu galibiyetle beraber Lille puanını 54'e çıkardı ve 10. sırada yer aldı.

    Avrupa Kupalarına katılmayı hedefleyen Nice ise 63 puanla 6. sırada yer alıyor.

    Buraklı Lille, 3 puanı 3 golle aldı #2

    38. haftadaki maçları

    Sezonun son haftasındaki maçları ise şu şeklide;

    • Reims - Nice
    • Lille - Rennes

    Buraklı Lille, 3 puanı 3 golle aldı #3


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