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Buraklı Lille, 3 puanı 3 golle aldı

Buraklı Lille, 3 puanı 3 golle aldı

Fransa Ligue 1'in 37. haftasında Lille, Nice deplasmanına konuk oldu. Deplasman ekip mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.