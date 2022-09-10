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    Cadiz - Barcelona maçı yarıda kaldı

    La Liga'nın 5.hafta mücadelesinde Cadiz ile Barcelona karşı karşıya gelirken bir Cadizli taraftarın tribünde yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla maç durdu.
    • 10.09.2022 - 21:49
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    Cadiz - Barcelona maçı yarıda kaldı

    İspanya La Liga'nın 5. haftasında Cadiz ile Barcelona arasında oynanan mücadele dramatik bir olay sebebiyle yarıda kaldı.

    Cadiz taraftarı rahatsızlık yaşadı

    Barcelona'nın 2-0 üstünlüğü ile devam eden mücadelenin 82. dakikasında tribünde yer alan bir Cadiz taraftarının yaşadığı rahatsızlık sebebiyle maç durduruldu. Cadiz'in kalecisi Conan Ledesma, tribünlere yardım çantası götürdü.

    Cadiz - Barcelona maçı yarıda kaldı #1

    Cadiz - Barcelona maçı yarıda kaldı #2

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