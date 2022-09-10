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Cadiz - Barcelona maçı yarıda kaldı
La Liga'nın 5.hafta mücadelesinde Cadiz ile Barcelona karşı karşıya gelirken bir Cadizli taraftarın tribünde yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla maç durdu.
- 10.09.2022 - 21:49
İspanya La Liga'nın 5. haftasında Cadiz ile Barcelona arasında oynanan mücadele dramatik bir olay sebebiyle yarıda kaldı.
Cadiz taraftarı rahatsızlık yaşadı
Barcelona'nın 2-0 üstünlüğü ile devam eden mücadelenin 82. dakikasında tribünde yer alan bir Cadiz taraftarının yaşadığı rahatsızlık sebebiyle maç durduruldu. Cadiz'in kalecisi Conan Ledesma, tribünlere yardım çantası götürdü.
Hakem oyuncuları soyunma odasına gönderdi
Yaklaşık 15 dakika duran maçta İspanyol hakem Carlos del Cerro, yeni bir haber gelene kadar oyunculardan soyunma odalarına gitmesini istedi.