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Cadiz - Barcelona maçı yarıda kaldı

Cadiz - Barcelona maçı yarıda kaldı

La Liga'nın 5.hafta mücadelesinde Cadiz ile Barcelona karşı karşıya gelirken bir Cadizli taraftarın tribünde yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla maç durdu.