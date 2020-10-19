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    Çağlar Söyüncü 3 ay sahalardan uzak kalacak

    Çağlar Söyüncü 3 ay sahalardan uzak kalacak

    Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı sebebiyle en az 3 ay forma giyemeyeceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2020 - 08:54
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    A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'nde oynadığı karşılaşmalarda forma giyemeyen Çağlar Söyüncü'den, kötü haber geldi.

    Leicester City'nin Aston Villa'yı 1-0 yendiği mücadelede de oynayamayan 24 yaşındaki futbolcunun, sakatlığının ciddi olduğu açıklandı.

    EN İYİ İHTİMALLE 3 AY YOK

    Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, "Çağlar Söyüncü'nün bir sakatlığı var ve en iyi ihtimalle 3 ay bizimle beraber olamayacak." diyerek Çağlar'ın uzun bir süre formasından uzak kalacağını açıkladı.

    MİLLİ TAKIMIMIZ İÇİN DE BÜYÜK KAYIP

    Öte yandan Merih Demiral ile birlikte yakaladığı uyumla, ay-yıldızlı ekibimizin EURO 2020 biletini almasında büyük pay sahibi olan başarılı defans oyuncusunun yokluğu, A Milli Takımımızı da etkileyecek.

    Çağlar Söyüncü 3 ay sahalardan uzak kalacak #1

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