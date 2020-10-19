Çağlar Söyüncü 3 ay sahalardan uzak kalacak

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı sebebiyle en az 3 ay forma giyemeyeceğini açıkladı.

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'nde oynadığı karşılaşmalarda forma giyemeyen Çağlar Söyüncü'den, kötü haber geldi.

Leicester City'nin Aston Villa'yı 1-0 yendiği mücadelede de oynayamayan 24 yaşındaki futbolcunun, sakatlığının ciddi olduğu açıklandı.

EN İYİ İHTİMALLE 3 AY YOK

Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, "Çağlar Söyüncü'nün bir sakatlığı var ve en iyi ihtimalle 3 ay bizimle beraber olamayacak." diyerek Çağlar'ın uzun bir süre formasından uzak kalacağını açıkladı.

MİLLİ TAKIMIMIZ İÇİN DE BÜYÜK KAYIP

Öte yandan Merih Demiral ile birlikte yakaladığı uyumla, ay-yıldızlı ekibimizin EURO 2020 biletini almasında büyük pay sahibi olan başarılı defans oyuncusunun yokluğu, A Milli Takımımızı da etkileyecek.