Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'de ilk antrenmanına çıktı

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü, Leicester City'de yedek kaldığı sezonun ardından İspanyol devinde kendisini bulmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde 4 yıllık imzayı atan Söyüncü, sabah antrenmanında takımla çalışarak yeni takımına 'merhaba' dedi.

27 yaşındaki oyuncu basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı.

Atletico Madrid'e geldiğim için çok mutlu ve gururluyum. Burada olmak bana kendimi daha da önemli hissettiriyor. Bu kulübün bir parçası olmak benim için çok önemli.

Evet bir sakatlığım oldu ama çok hızlı bir şekilde toparladım. Şu anda hiçbir sorun yok. Kendimi tamamen hazır hissediyorum." diye cevap veren 27 yaşındaki savunma oyuncusu, "Atletico Madrid'e elinden gelen her şeyi hatta daha da fazlasını vermeyi. Arda Turan buradayken Türkiye'nin 4'te 3'ü Atletico Madridliydi. Ben o zaman daha küçüktüm. Benim için Arda Turan ile aynı takımda oynamak bir şans. Bana Atletico'nun çok büyük bir aile olduğunu söyledi ve ben de geldiğimden beri bu hissi taşıyorum.