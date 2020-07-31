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    Çağlar Söyüncü, Avrupa'nın en iyi dört stoperi arasında

    Leicester City'nin başarılı savunmacısının Avrupa'nın en iyi dört stoperinin arasında olduğu belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2020 - 14:13
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    Çağlar Söyüncü, Avrupa'nın en iyi dört stoperi arasında

    Leicester City'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Çağlar Söyüncü; Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal ve Chelsea gibi Premier Lig'in beş büyük takımının Avrupa'dan alabileceği en iyi dört stoper arasında gösterildi.

    The Times' ta yer alan haberde, Çağlar'ın yanı sıra Napoli'den Kalidou Koulibaly, West Ham United'dan Declan Rice ve Villarreal'den Pau Torres de listede yer aldı.

    Çağlar Söyüncü, Avrupa'nın en iyi dört stoperi arasında #1

    İKİLİ MÜCADELEDE ÇOK BAŞARILI

    Çağlar için yapılan yorumda ise, "Sahada ikili mücadele kazanmada çok başarılı. Almanya'dan alındığındaki değeri olan 18 milyon sterlinden çok daha değerli durumda ve Premier Lig'in ilk 5 takımının da gözü önünde" denildi.

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