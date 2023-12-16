Çağlar Söyüncü forma giydi, Atletico Madrid maçtan puansız ayrıldı La Liga'nın 17. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'ya 2-0'lık skorla yenildi. Madrid ekibinde Çağlar Söyüncü maça ilk 11 başlarken 46. dakikada saha kenarına geldi.

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İspanya La Liga'nın 17. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

San Mames Barria'da oynanan müsabakayı ev sahibi takım Bilbao, 2-0'lık skorla kazandı.

Bilbao, iki golle kazandı

Karşılaşmada Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri; 51'de Gorka Guruzeta ve 64. dakikada Nicholas Williams Arthuer attı.

Athletic Bilbao'da Ohian Sancet, 36. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Çağlar, ilk kez 11'de

Atletico Madrid'de sezon başından bu yana bir karşılaşmaya ilk kez 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, 46. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 36 puanda kaldı. Athletic Bilbao, 32 puana yükseldi.

Atletico Madrid, ligde gelecek hafta sahasında Getafe ile karşı karşıya gelecek. Athletic Bilbao, sahasında bu kez Las Palmas'ı ağırlayacak.