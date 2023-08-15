Çağlar Söyüncü ilk kez oynadı: Atletico Madrid galibiyetle başladı Atletico Madrid, La Liga'nın ilk haftasında konuk ettiği Granada'yı 3-1 mağlup etti.

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İspanya La Liga'nın ilk hafta mücadelesinde Atletico Madrid, Granada'yı ağırladı.

Maçın ilk yarısı biterken Atletico, 45+4'te Morata'nın golüyle öne geçti.

Granada, 62'de Samu ile eşitliği yakalarken 67'de Depay ev sahibi ekibi bir kez daha öne geçirdi.

90+8'de ise Llorente skoru 3-1'e getiren golü kaydederek skoru ilan eden isim oldu.

Çağlar Söyüncü ilk kez forma giydi

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, yedeklerde başladığı maça 59. dakikada dahil olarak La Liga'da ilk kez Atletico Madrid formasıyla sahaya çıkmış oldu.

Atletico Madrid ligin ikinci haftasında Real Betis deplasmanına gidecek, Granada ise Rayo Vallecano'yu konuk edecek.