Çağlar Söyüncü: Karakterimde pes etmek yok

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü yaptığı açıklamada, "Ülkem için iyi işler yapmayı ve onu temsil etmeyi sürdürmek istiyordum. Sıramı beklememin nedeni buydu." ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, Sky Sports kanalının sorularını yanıtladı.

Çağlar açıklamalarında, “Saha içinde ve dışında bulunduğumuz yerden memnunuz ve sezonu en iyi şekilde bitirmek için hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.

Uzun zamandır bir kupa finali oynamıyorduk, bu yüzden çok mutluyuz. Tabii ki daha işimiz bitmiş değil, kazanmak bu finali çok daha anlamlı kılar.

Kendimizi, ligin sürpriz takımı olarak görmüyorum. Geçen sene, pandemiye kadar harika sezon geçirdik bu yüzden şu anda bulunduğumuz konum sürpriz değil.





“SOMURTKAN BİR İNSAN DEĞİLİM”

Her futbolcu tüm maçlarda oynamak ister. Ben de farklı değilim. Ancak buraya ilk geldiğimde takıma girmemin zaman alacağını biliyordum. Antrenmanlarda ve maçlarda en iyi performansımı sergiledim ve zamanımın geleceğinin farkındaydım. Somurtkan bir insan değilim.





“KARAKTERİMDE PES ETMEK YOK”

Olaylara bu şekilde üzülmem. Karakterimde pes etmek yok. Nitekim etmedim de. Bunun için nedenlerim vardı. Her şeyden önce bu karakterde biri değilim. İkincisi ise ülkem için iyi işler yapmayı ve onu temsil etmeyi sürdürmek istiyordum. Sıramı beklememin nedeni buydu. En nihayetinde de geldi.” İfadelerini kullandı.