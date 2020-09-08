Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de yılın en iyi 11'ine girdi

Premier Lig ekiplerinden Leicester City’de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından İngiltere’de geçen yılın en iyi ilk 11’ine seçildi.

İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği, 2019-2020 sezonunun en iyi 11’ini belirledi.

Açıklanan en iyi kadroda Premier Lig takımlarından Leicester City’de görev yapan başarılı futbolcu Çağlar Söyüncü de yerini aldı.

Robertson, van Dijk ve Trent-Alexander Arnold ile birlikte 11’deki savunma örgüsünü oluşturan Çağlar’ı Leicester City’den Jamie Vardy yalnız bırakmadı.

Yılın en iyi 11’ine Liverpool’dan 5, Manchester City’den 2, Leicester City’den 2 ve Arsenal ile Burnley takımlarından ise 1’er futbolcu dahil oldu.





DE BRUYNE YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

Ayrıca, İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği, Manchester City forması giyen Kevin De Bruyne’u yılın futbolcusu olarak seçti.

Yılın genç oyuncusu ise Liverpool’da oynayan Trent Alexander-Arnold oldu.

İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği’nin açıkladığı yılın en iyi 11’i şu şekilde:





İŞTE YILIN EN İYİ İLK 11'İ

Pope (Burnley)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Virgil Van Dijk (Liverpool)

Çağlar Söyüncü (Leicester City)

Andrew Robertson (Liverpool)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

David Silva (Manchester City)

Ürdün Henderson (Liverpool)

Jamie Vardy (Leicester City)

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

Sadio Mane (Liverpool)