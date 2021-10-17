Çağlar Söyüncü'lü Leicester City, Cristiano Ronaldo'lu Manchester United'ı 4-2 yendi

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Leicester City, Manchester United'ı 4-2 mağlup etti.

King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 19'uncu dakikasında Manchester United, Mason Greenwood'un golü ile üstünlüğü yakalarken 31'inci dakikada Youri Tielemans'ın bulduğu golle Leicester City eşitliği yakaladı:1-1.

ÇAĞLAR TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

Leicester City, karşılaşmanın ikinci yarısında 78'inci dakikada milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün golüyle durumu 2-1'e getirdi.

RASHFORD SKORU EŞİTLEDİ

Konuk ekip, 82'nci dakikada Marcus Rashford'un kaydettiği golle skora dengeyi getirdi: 2-2.

VARDY VE DAKA, FARKI AÇTI

Mücadelenin 83'üncü dakikasında Jamie Vardy, 90+1'inci dakikasında ise Patson Daka'nın golleriyle skoru 4-2'ye getiren Leicester City, sahadan bu skorla galip ayrıldı.

LEİCESTER 11. SIRAYA YÜKSELDİ

Bu skorun ardından puanını 11 yapan Leicester, 11. sıraya yükseldi. ManU ise 14 puanla 5. sırada kaldı.

MANU GALİBİYETE HASRET

Leicester ekibi ligde 4 maç sonra kazanırken, Manchester temsilcisinin galibiyet özlemi 3 karşılaşmaya çıktı.

DEPLASMAN SERİSİ SONA ERDİ

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Manchester United'ın ayrıca ligde 29 maçlık deplasmanda yenilmeme serisi sona erdi.

MANCHESTER UNİTED'I ZORLU BİR 3 HAFTA BEKLİYOR

Manchester United, üç haftalık periyotta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile iki kez, Premier Lig'de ise Liverpool, Tottenham ve Manchester City ile karşılaşacak.

Çağlar Söyüncü'nün kaydettiği gol