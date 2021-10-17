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    Çağlar Söyüncü'lü Leicester City, Cristiano Ronaldo'lu Manchester United'ı 4-2 yendi

    Çağlar Söyüncü'lü Leicester City, Cristiano Ronaldo'lu Manchester United'ı 4-2 yendi

    İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Leicester City, Manchester United'ı 4-2 mağlup etti.
    • AA & Ensonhaber
    • 17.10.2021 - 00:27
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    King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 19'uncu dakikasında Manchester United, Mason Greenwood'un golü ile üstünlüğü yakalarken 31'inci dakikada Youri Tielemans'ın bulduğu golle Leicester City eşitliği yakaladı:1-1.

    ÇAĞLAR TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

    Leicester City, karşılaşmanın ikinci yarısında 78'inci dakikada milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün golüyle durumu 2-1'e getirdi.

    Çağlar Söyüncü lü Leicester City, Cristiano Ronaldo lu Manchester United ı 4-2 yendi #1

    RASHFORD SKORU EŞİTLEDİ

    Konuk ekip, 82'nci dakikada Marcus Rashford'un kaydettiği golle skora dengeyi getirdi: 2-2.

    Çağlar Söyüncü lü Leicester City, Cristiano Ronaldo lu Manchester United ı 4-2 yendi #2

    VARDY VE DAKA, FARKI AÇTI

    Mücadelenin 83'üncü dakikasında Jamie Vardy, 90+1'inci dakikasında ise Patson Daka'nın golleriyle skoru 4-2'ye getiren Leicester City, sahadan bu skorla galip ayrıldı.

    Çağlar Söyüncü lü Leicester City, Cristiano Ronaldo lu Manchester United ı 4-2 yendi #3

    LEİCESTER 11. SIRAYA YÜKSELDİ

    Bu skorun ardından puanını 11 yapan Leicester, 11. sıraya yükseldi. ManU ise 14 puanla 5. sırada kaldı.

    Çağlar Söyüncü lü Leicester City, Cristiano Ronaldo lu Manchester United ı 4-2 yendi #4

    MANU GALİBİYETE HASRET

    Leicester ekibi ligde 4 maç sonra kazanırken, Manchester temsilcisinin galibiyet özlemi 3 karşılaşmaya çıktı.

    Çağlar Söyüncü lü Leicester City, Cristiano Ronaldo lu Manchester United ı 4-2 yendi #5

    DEPLASMAN SERİSİ SONA ERDİ

    Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Manchester United'ın ayrıca ligde 29 maçlık deplasmanda yenilmeme serisi sona erdi.

    Çağlar Söyüncü lü Leicester City, Cristiano Ronaldo lu Manchester United ı 4-2 yendi #6

    MANCHESTER UNİTED'I ZORLU BİR 3 HAFTA BEKLİYOR

    Manchester United, üç haftalık periyotta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile iki kez, Premier Lig'de ise Liverpool, Tottenham ve Manchester City ile karşılaşacak.

    Çağlar Söyüncü lü Leicester City, Cristiano Ronaldo lu Manchester United ı 4-2 yendi #7

    Çağlar Söyüncü'nün kaydettiği gol

    Çağlar Söyüncü lü Leicester City, Cristiano Ronaldo lu Manchester United ı 4-2 yendi #8

     

     

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