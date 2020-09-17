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- Çağlar Söyüncü'nün antrenmanda attığı nefis gol - İZLE
Çağlar Söyüncü'nün antrenmanda attığı nefis gol - İZLE
Leicester City forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, bugünkü antrenmanda uzak mesafeden harika bir gol attı. İngiliz ekibi, o anların videosunu Twitter'dan paylaştı.
- Haber Merkezi
- 17.09.2020 - 12:38
- Güncelleme : 17.09.2020 - 12:38
Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla Premier Lig'de yılın 11'ine seçilen Çağlar Söyüncü, yeni sezonda da iddialı.
Ligin ilk maçında West Bromwich'i 3-0 yenen İngiliz ekibinde milli futbolcumuz Çağlar, 90 dakika sahada kaldı.
ÇAĞLAR'DAN ANTRENMANDA ŞIK GOL
Burnley maçının hazırlıklarını sürdüren 24 yaşındaki oyuncu, bugünkü antrenmanda şık bir gol attı.
O anların görüntüsü, Leicester City'nin resmi Twitter hesabından paylaşıldı.
Leicester City'nin Çağlar paylaşımı - İZLE