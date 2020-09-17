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    Çağlar Söyüncü'nün antrenmanda attığı nefis gol - İZLE

    Leicester City forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, bugünkü antrenmanda uzak mesafeden harika bir gol attı. İngiliz ekibi, o anların videosunu Twitter'dan paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2020 - 12:38
    • Güncelleme : 17.09.2020 - 12:38
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    Çağlar Söyüncü'nün antrenmanda attığı nefis gol - İZLE

    Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla Premier Lig'de yılın 11'ine seçilen Çağlar Söyüncü, yeni sezonda da iddialı.

    Ligin ilk maçında West Bromwich'i 3-0 yenen İngiliz ekibinde milli futbolcumuz Çağlar, 90 dakika sahada kaldı.

    ÇAĞLAR'DAN ANTRENMANDA ŞIK GOL

    Burnley maçının hazırlıklarını sürdüren 24 yaşındaki oyuncu, bugünkü antrenmanda şık bir gol attı.

    O anların görüntüsü, Leicester City'nin resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

    Leicester City'nin Çağlar paylaşımı - İZLE

    Çağlar Söyüncü nün antrenmanda attığı nefis gol - İZLE #1

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