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    Çağlar Söyüncü'nün idmanda attığı bacak arası

    Leicester City forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, antrenmanda yaptığı hareketle takım arkadaşlarını güldürdü.
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2021 - 10:30
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    Çağlar Söyüncü'nün idmanda attığı bacak arası

    Cengiz Ünder ile birlikte Premier Lig ekibi Leicester City'de oynayan Çağlar Söyüncü, defansif özelliklerinin yanı sıra tekniğini de geliştirdi.

    24 yaşındaki oyuncu, Liverpool maçı hazırlıklarını sürdüren İngiliz ekibinin dünkü antrenmanında takım arkadaşına bacak arası attı.

    Çağlar'ın bu hareketi, idmandaki tüm futbolcuları güldürdü.

    İşte o anlar:

    Çağlar Söyüncü'nün idmanda attığı bacak arası - İZLE

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