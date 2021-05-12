Çağlar'dan Kudüs paylaşımı: Daha fazla masum insan ölmesin

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü Kudüs'deki Müslümanları unutmayarak, "Dualarım Kudüs’deki kardeşlerimle." notuyla paylaşımda bulundu.

Doğu Kudüs’te İsrail hükümeti Müslümanlara eziyetlerini sürdürüyor. Sivilleri katleden İsrail aralarında çocukların da bulunduğu 35 kişiyi şehit etti.

Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

“DUALARIM KUDÜS’TEKİ KARDEŞLERİMLE”

Milli futbolcumuz Çağlar yaptığı paylaşımda dua ettiği bir fotoğrafını koyarak, “Dualarım Kudüs’teki kardeşlerimle. Daha fazla masum insan ölmesin. Yeter artık.” ifadelerini kullandı.

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