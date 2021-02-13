Çağlar'lı Leicester City Ozan'lı Liverpool'u yendi

Premier Lig'in 24. haftasında Leicester City, Liverpool'u Maddison, Vardy ve Barnes'ın golleriyle 3-1 mağlup etti. Liverpool'un tek golü Salah'tan geldi.

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool deplasmanda Leicester City ile karşı karşıya geldi. King Power Stadı'nda oynanan mücadeleyi Leicester City 3-1'lik skorla kazandı.

OZAN VE ÇAĞLAR'IN DÜELLOSU

Liverpool'da milli oyuncumuz Ozan Kabak'ın ilk maçı olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyan mücadelede Kırmızılar uzun süre önde götürdüğü maçta kısa süre içerisinde yediği gollerle 3-1 mağlup oldu. Leicester City'de bir diğer gururumuz Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giyerken Cengiz Ünder süre alamadı.





LEICESTER CITY 6 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİ

Liverpool 67. dakikada Muhammed Salah'ın attığı golle öne geçerken, Leicester City'nin galibiyet golleri 79. dakikada Maddison, 81. dakikada Vardy ve 85. dakikada Barnes'tan geldi.



