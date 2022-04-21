Francesco Calvo, eşi Deniz Akalın’ı elinden alan Andrea Agnelli’nin başkanı olduğu Juventus’a geri dönüyor.

Juventus'un eski Pazarlama müdürü Francesco Calvo ile Deniz Akalın, 2012 yılında görkemli bir törenle evlenmişti. Dünyanın en zengin iş adamlarından biri olan Juventus'un başkanı Andrea Agnelli, 2015 yılında Deniz Akalın ile yasak aşk yaşamaya başladı.

Yasak aşk boşanma ile sonuçlandı

Sıkı dost ve iş arkadaşı olan Andrea Agnelli ile Francesco Calvo'nun arası Türk kızı nedeniyle açıldı. Akalın, o dönem Juventus Kulübü'nde Pazarlama Müdürü olan ve o dönem iki yaşında olan kızının babası eşi Francesco Calvo'dan da bu yasak aşk uğruna boşandı.

Angelli de eşinden ayrıldı

Türkiye'de doğup büyüyen Deniz Akalın ile İtalyan iş adamının yasak aşkı nedeniyle Andrea Agnelli de 10 yıllık eşi Emma Winter'dan ayrıldı.

Calvo'nun işine geri dönmesi istendi

O dönem patlak veren bu skandalın ardından Agnelli, yakın dostu Francesco Calvo'nun kulüpteki işine son verdi. Ancak İtalyan devindeki kötü gidişin ardından sürpriz karar alındı. Yönetim kurulu, son dönemdeki büyük kayıplar nedeniyle Francesco Calvo'nun işine geri dönmesini istedi. Agnelli'nin parayı doğru yönetemediğini söyleyen yöneticiler, ticari zekasıyla futbolun en büyük yıldızlarından biri olan Calvo'nun, Juventus'u eski gösterişli günlerine geri döndüreceğine inanıyor.

"Calvo, Agnelli'den intikamını aldı"

Francesco Calvo'nun yedi sene sonra Agnelli ile yan yana çalışacak olması, İtalyan basınında "Francesco, eşi Deniz Akalın'ı elinden alan Agnelli'den intikamını aldı" manşetleri attırdı.