Camacho: Quaresma, Ronaldo'dan daha iyiydi

İspanyol teknik adam Jose Antonio Camacho, Quaresma ile Ronaldo'yu ilk keşfettiği maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bir dönem Real Madrid'i de çalıştıran Benfica'nın eski teknik direktörü Jose Antonio Camacho, 2002 yılında Sporting Lizbon ile oynadıkları maçta Ronaldo ile Quaresma'ya hayran kaldığını söyledi.

"QUARESMA DAHA İYİYDİ"

65 yaşındaki teknik adam açıklamasında, "Benfica'daki ilk maçımda Sporting Lizbon karşısında çıkmak zorunda kaldım. Daha maçın 5. dakikasında "Şu iki çocuğu gördünüz mü?" dedim. Biri Ronaldo, diğeri ise Quaresma'ydı. O maçta Quaresma'yı daha çok beğenmiştim." ifadelerini kullandı.

Ülkemizde Beşiktaş formasıyla hatırlanan Quaresma, Türkiye'de oynadığı dönemde siyah-beyazlılarla 2 kez lig şampiyonluğu yaşadı.