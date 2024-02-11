Camavinga Arda Güler'in kulağını yaladı La Liga 24. haftasında Real Madrid sahasında Girona ile karşılaştı. Maçın 77. dakikasında oyuna giren Milli futbolcu Arda Güler takımına penaltı kazandırdı. O anlarda takım arkadaşı Camavinga sevinçten genç yıldızın kulağını yaladı.

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ensonhaber.com

La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid, Girona'yı sahasında ağırladı. Maçı 4-0'lık skorla kazanan Real Madrid'de Arda Güler'in kazandırdığı penaltı dikkatleri üzerine çekti.

Arda Güler, 77. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna dahil oldu. İlerleyen pozisyonda Girona'ra oyuncusunun milli oyuncu Güler'e yaptığı hareket sayesinde Real Madrid penaltı kazandı.

Arda'nın zor anları

Bu anlarda takım arkadaşı Camavinga, sevinçle penaltıyı kazandıran genç yıldız Arda Güler'in kulağını yaladı. Arda Güler'in takım arkadaşı Camavinga'ya tepki gösterdiği anlar kameralara yansıdı.