Camp Nou güvercinlerin yuvası oldu

Barcelona'nın bugünlerde en önemli meselesi finansal problemler. Ancak Katalan devinin stadyumu da sağlık açısından odak noktası.

Barcelona son bir yılı oldukça hareketli geçirdi. Yaşanan her bir olayda sportif ve ekonomik olarak darbe alan Barça için yeni bir araştırma yapıldı.

Lionel Messi'yi yaz aylarında kaybeden ve ekonomik krizle boğuşan Barcelona'da, sportif anlamda da alınan kötü neticeler futbol dünyasının en önemli gündem maddelerinden biri. Ancak Katalan devinin stadyumunda da bir problem var.

RAC1'in haberine göre 2013 yılında bir denetim şirketi tarafından, Camp Nou için geniş bir rapor tutuldu. Stadyumun iskeletiyle ilgili hazırlanan raporda, Camp Nou'un hijyenik durumunun ciddi oranda sıkıntılı olduğu vurgulandı.

GÜVERCİNLERİN YUVASI OLDU

99 bin kapasiteli stadyumda kirişlerde ve tavan arasında 20 santimetreye ulaşabilen birçok güvercin yuvası bulundu.

Stadyumun bazı noktalarında yoğun bir koku oluştuğu öğrenilirken haşere oranının da yüksek olduğu bildirildi.

Hatta iddiaya göre; stadyumda yuva yapan kuşların dışkılarının restoran bölümüne düştüğü ve insanlar açısından her anlamda sağlıksız bir ortam oluşturduğu haberde yer aldı.